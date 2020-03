Meseros reportan 70% abajo los consumos

Por: Giselle Soriano

Bajan las ventas hasta un 70% en restaurantes de la zona centro de Zapopan a causa de la pandemia del COVID19 señaló Alexis mesero de Angios Ángeles y Juan Bautista mesero de Pepe el Toro: "Nosotros mira primero habíamos cerrado después de lo que había indicado el gobernador y cuando regresamos las ventas han estado bajas en un 70% abajo". "Unas que será 30 mesitas al día y ahorita van como 5,6,7 máximo y consumen muy poco también, no consumen mariscos cosas más sencillas". Comentan desanimados.

Además afirman que son muy pocos los comensales que acuden a comer al lugar ya que la mayoría lo pide para llevar aunque dicen tener todas las medidas necesarias de higiene.

Pocos pedidos a domicilio

No hacen pedidos a domicilio ni por plataformas digitales, durante la contingencia por el COVID19 afirmaron José Tovar y Daniel ambos meseros de restaurantes de mariscos de la zona centro de Zapopan: "Fijate que ha bajado hasta los pedidos para llevar han bajado, tenemos la plataforma de Uber, Sin delantal y Didi food y han bajado también en servicio a domicilio". "No, no hemos tenido como es una zona más que nada turistica, ahora si que de las personas que vienen aquí nos mantenemos no somos de llevar a locales". Además aprovecharon para invitar a la población a que si no asisten a comer a un restaurante por quedarse en casa, tienen la posibilidad de pedirlo a domicilio.