Casos en Jalisco se han logrado de contener

Por: Luis Antonio Ruiz

Según los datos que presentó la Universidad de Guadalajara (UdeG) de la Sala de Situación en Salud para atender la Pandemia por COVID-19 y la actualización del modelo predictivo desarrollado para medir la evolución de la enfermedad en México, la curva de contagios se aplanó en Jalisco, en comparación con el país y con otros estados de la República indicó el Rector de la casa de estudios Ricardo Villanueva Lomelí al reconocer que en Jalisco si funcionó la estrategia: "Primeros días de aislamiento los jaliscienses nos portamos muy bien, y la proyección fue hubo aislamiento de hasta 80%... digamos que empezamos la política de aislamiento muy bien pero días después, hemos relajado la disciplina en Jalisco y la gente empezó a salir para actividades que NO son necesarias y eso el mensaje que hemos dado desde la universidad es que es de altísimo riesgo si relajamos la disciplina, vamos a poner en riesgo la capacidad del sistema hospitalario". A pesar del brote de casos importados, los casos comunitarios no se han disparado como en otros estados, la actualización presentada refleja que la contención en Jalisco está funcionando, pero los ciudadanos no deben relajar la medida de quedarse en casa, es lo que expusieron los expertos de la sala de situación de la UdeG.

Esta fue la proyección de casos que hizo la Sala de Situación de la @udg_oficial sobre la evolución que tendría el #COVID19 del 25 al 29 de marzo.



Los resultados están sólo un poco por debajo de los casos que se han presentado realmente en nuestro país. pic.twitter.com/3oKIrN2TVJ — Ricardo Villanueva (@rvillanueval) March 30, 2020

No habrá capacidad de atención, si no se acatan medidas, advierten

Deja claro el Rector de la Universidad Guadalajara Ricardo Villanueva que si los jaliscienses bajan las medidas cómo hasta hoy algunos lo han hecho, el número de casos podría llegar a más de mil 700 al 19 de abril, a la fecha solo el 40% de la población se mantiene en casa: "Fue del 40%, ¿qué pasaría en un escenario que continuemos con el 40% de aislamiento? bueno pues al 19 de abril tendríamos, entre mil 514 casos infectados a mil 718, para ser claros el día de hoy Jalisco no tiene la capacidad instalada para atender este número de casos de manera tan eficiente".

Según el estudio que presentó la UdeG se necesita que más del 70 % de la población esté aislada.