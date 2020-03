Reitera gobernador de Jalisco que permanezcan en casa

Por: Redacción W Radio

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro anunció la siguiente etapa de la estrategia contra el coronavirus, y aunque no aplicará cuarentena obligatoria el aislamiento de cinco días se extenderá hasta el domingo y será el próximo lunes cuando decidan el rumbo de la siguiente etapa, dependiendo de los resultados de la aplicación de las pruebas masivas de detección rápida de coronavirus que inician este jueves. Mientras tanto los sectores más vulnerables deberán quedarse en casa: "Si aflojaramos el paso este momento vamos a perder todo lo que hemos avanzado. Decir que estas medidas se tienen que sostenerse hasta el domingo, no significa que el lunes todo regresará a la normalidad, significa que el lunes vamos a hacer una valoración de estrategias a partir de nueva información generada por la aplicación de pruebas masivas a los jaliscienses, insisto, la carrera de resistencia apenas ha iniciado. Una vez aclarado que las medidas de aislamiento social se sostiene, entonces ¿cuáles son los ajustes en estas medidas respecto a las de los últimos días? Primero hoy la prioridad es que se queden en casa, quienes tienen más de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico degenerativas como diabetes o hipertensión y las personas que presenten síntomas de alguna enfermedad respiratoria, esa es la población cuya permanencia en casa es INDISPENSABLE". Pidió a la población seguir manteniendo las acciones preventivas de distanciamiento social y trabajar desde casa. Para quienes no puedan parar sus actividades económicas por considerarse fundamentales para el funcionamiento del Estado, será la Secretaría de Salud y del Trabajo quienes supervisarán que se realicen con todas las medidas sanitarias acordes para la protección de los trabajadores.

Pidió a la población jalisciense en Estados Unidos no visitar Jalisco en las próximas semanas para evitar propagar el virus, ya que no ha tenido respuesta de las autoridades para suspender ciudades con cercos sanitarios.

Además agregó que esta noche quedarán publicadas las regla de operación para acceder a los apoyos económicos y mañana inicia la aplicación de pruebas rápidas masivas.