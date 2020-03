Replantearán estrategias tras cancelación de los Juegos Olímpicos

Por Víctor Ramírez

El retraso de los Juegos Olímpicos de Tokio hasta por un año debido a la pandemia de Covid-19, hace replantear las estrategias a seguir en el deporte local, ya que Jalisco tiene 17 de los 45 lugares ya seguros para México pero aún hace falta mucho por conocer sobre todo en las nuevas formas de clasificación señaló Carlos Alberto González, director de Deporte Competitivo del CODE.

“Indudablemente tenemos que reorganizar el plan de entrenamiento de los deportista, sus planes de entrenamiento se ajustan siempre a los calendarios competitivos, pero todos estos planes ahorita son preguntas, qué vamos a hacer para que Jessica Salazar llegue en mejor forma a Tokio 2021, no sabemos, no sabemos porque dependemos del calendario internacional que se nos dé, un plan de entrenamiento el objetivo fundamental son las competencias que se logran, no podemos planificar si no tenemos una competencia definida, entonces primero hay que definir cuándo y dónde competiremos y hacer procesos selectivos o competencias de preparación y sobre eso ejecutaremos un plan, indudablemente tenemos que cambiar todos los planes de entrenamiento, pero no hay ningún problema porque oscilan entre los cuatro y ocho meses”.

Para los atletas de Jalisco puede ser positivo que se haya atrasado hasta por un año los Juegos Olímpicos de Tokio porque abre la posibilidad de que atletas que iniciaron mal el ciclo con lesiones, participen en las eliminatorias reprogramadas y llevar más de 18 atletas locales a la justa de verano.

“Este año reabre la oportunidad para muchos deportistas y al tiempo estaremos hablando de cerca de 80!deportistas que busquen las plazas olímpicas para estar en alrededor de 20 atletas en Tokio 2021, a final de cuentas muchos atletas que quedaron quizás como Germán Sánchez que tenía una lesión, ahora él ya es un contendiente fuerte para el 2021”.

Una vez pasada la emergencia sanitaria por Covid-19 se verá cómo quedan los nuevos calendarios y se trabajará con los deportistas en todos los aspectos, desde el psicológico hasta el físico. Además señaló que esa fue una de las mejores decisiones porque permite a los atletas dejar de lado su preparación un tiempo y dedicarse a cuidar a sus familias.