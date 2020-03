Zapopan continúa realizando medidas contra el COVID-19

Por Luis Antonio Ruiz

Continúan las medidas de contingencias ante el virus del COVID-19, en el municipio de Zapopan, detalla el regidor del partido Movimiento Ciudadano, Oscar Javier Ramírez Castellanos. Las dependencias que están operando al 100 %, son Servicios Médicos y exhorta a los habitantes a seguir tomando las medidas anunciadas para evitar contagios:

“Veo que están tomando las medidas, mucha gente, manejando con cubre bocas, solos no aglutinados, en los camiones toda la gente sentada no atiborrados, yo creo que estamos respetando ese distanciamiento cuando no puedes hacer un aislamiento social, los servicios médicos están trabajando al 100% en el Hospitalito, se disminuyó la velocidad en algunas áreas, pero otras están laborando con las medidas de prevención como son servicios públicos, seguridad, Salud y protección civil ellos están al 100 % con las medidas de protección para evitar contagios”.

El regidor indicó que siguen trabajando con los ciudadanos a través de las redes sociales para apoyar en cualquier tema y sus peticiones.