Fallece primer paciente por COVID-19 en Jalisco

Por Luis Antonio Ruiz

Confirma el gobernador Enrique Alfaro Ramírez el primer fallecimiento por coronavirus en Jalisco, se trata una persona de 55 años de edad que falleció en el Instituto Mexicano del Seguro Social. A la fecha hay 45 casos confirmados: “Al parecer este caso lo van a conducir en el Seguro Social, pues esperamos que las autoridades del Seguro Social puedan dar más datos al respecto. Femando tiene por supuesto la información sobre lo que ha sucedido. Es hasta a la fecha el único caso de fallecimiento ya confirmado por la presencia del Coronavirus”. Solo hay dos hospitalizados en Jalisco. Sin embargo, con la finalidad de evitar menos contagios posibles del COVID-19, anunció que se realizarán pruebas en la primer etapa, con alrededor de 5 mil, y dijo que ya están en proceso de adquirir 10 mil pruebas más que llegarán a Jalisco en los próximos días: “Una etapa de aplicación de pruebas masivas como estrategias preventiva de detección temprana, lo digo de otra manera, en Jalisco no vamos a estar a ciegas. Si otras autoridades y ustedes lo han visto, que yo no estoy en ánimo de confrontación ni de descalificar a nadie, pero si otras autoridades deciden permanecer a ciegas y seguir aplicando el mínimo de pruebas posibles, nosotros no vamos a entrar o seguir en esa dinámica. Jalisco hoy ha tomado la decisión, que vamos a entrar en un programa de aplicación de pruebas masivas para poder detectar a tiempo casos de contagios y poder actuar en consecuencia”. Estas pruebas iniciaran el próximo jueves. Además solicitó al Grupo Aeroportuario del Pacífico suspender vuelos de los Estados Unidos a Jalisco o de ciudades donde ya se decretó un cerco sanitario: “Hemos enviado un comunicado en este momentos al grupo aeroportuario del Pacifico para hacer la gestión de manera directa para suspender los vuelos procedentes de lugares con cercos sanitarios decretados por sus autoridades. En este momento estamos enviando este comunicado, hemos checado ya la legislación correspondiente. Sabemos que el grupo Aeroportuario o la regulación aeroportuaria tienen facultades para hacer esto. Confiamos en que habrá una respuesta positiva, ya estuve en comunicación con los directivos del Grupo Aeroportuario y creemos muy importarte, aunque el manejo de los aeropuertos es competencia del Gobierno Federal, yo sí creo que el Gobierno Federal tiene que tomar la bandera o mandar un mensaje a todo México de que no es posible que nuestro país tengamos esa permisividad con el tema de los vuelos. Ya quisiera yo ver si la emergencia o el cerco sanitarios se hubiera dado en Jalisco si en California permitirían que llegaran vuelos de nuestro estado a ese estado de los Estados Unidos”. El gobernador confía en que sí acaten esta petición.