Pandemia pega a industria del espectáculo

Por: Giselle Soriano

Ante la contingencia por el coronavirus y la suspensión de eventos masivos, representantes y agencias de eventos, señalan que prácticamente se quedaron sin trabajo además de que algunos contratos quedaron en el aire como mencionó Beatriz Navarro manager y productora de eventos : “Estoy en una encrucijada , porque no sé cuánto tiempo va a durar esto y no sé qué voy a tener que hacer para sacar los ingresos , porque hasta el momento no se ve claro , no nos han dicho cuándo abren los lugares . Y tengo muchos contratos de bandas , pues parados , de bandas paradas de eventos parados, movidos y algunos realmente suspendidos con depósitos que ya se perdieron , entonces esperemos que esta situación, se resuelva pronto". Sin embargo, al no conocer las fechas de una posible reprogramación de los eventos, se podría cancelar lo que provocaría se pierda dinero .