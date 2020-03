Trabajadores del IMSS denuncian falta de insumos para atender contingencia

Por Antonio Neri

Médicos y enfermeras de la clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron por la falta de insumos para atender contingencia del coronavirus.

Los inconformes salieron a la explanada ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas y 8 de Julio en la colonia Morelos, donde piden al gobierno federal que los dote de equipo necesario y medicinas para poder atender la gran demanda de pacientes.

Aquí una de las inconformes relató: “Lo que pasa es que yo soy la jefe de piso del número 9 y se está condicionando en este momento para recibir a todos los pacientes con COVID-19, pero a mi siendo jefa de piso no se me ha informado, ahorita que subieron los directivos me comentaron que será acondicionado pero yo les dije todos los desperfectos que tiene, desde noviembre no tenemos jabón, los lavabos no sirven, no contamos con los recursos y el gel antibacterial lo está comprando mi personal”.

Una comitiva entró en diálogo con el director del nosocomio Carlos González para buscar una solución.