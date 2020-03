Inician prueba de sanitización en el mercado de Abastos

Por Giselle Soriano

La Unión De Comerciantes del Mercado de Abastos de Guadalajara, comenzó la prueba piloto de sanitización de 35 bodegas de las más de 2 mil que alberga esta zona con motivo de evitar la propagación del coronavirus, explicó su presidente, Salvador Hernández.

“La intención para hacer una previa a esta prueba piloto de intenciones que efectivamente nosotros no nos podemos conformar con sanitizar única y exclusivamente como se está haciendo con temas de cloro no. Son alimentos y pues tenemos que darle la tranquilidad a la gente. Con esta prueba de Ozono no lo que queremos hacer de manera preventiva no es lo que está sucediendo en otros mercados por si ustedes saben que en Sudamérica varios mercados ya se va”.

Así mismo el mercado de Abastos mantiene las medidas correspondientes de higiene como el uso de cubre bocas y gel antibacterial en cada establecimiento.