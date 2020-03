Usuarios del transporte público piden mayor limpieza

Por: Giselle Soriano

Usuarios de diferentes rutas de transporte público mencionaron que no han notado las unidades más limpias, pese a que deberían de llevar medidas de higiene a causa de la contingencia por el coronavirus.

“Dijeron que iban a tener mejor limpieza los camiones, yo no he visto ni uno solo, pero no creo que necesitemos una situación de emergencia como el Coronavirus, para que los camiones estén limpios. Por ejemplo, en el 258 que venía, el bote de basura de atrás venía desbordándose”, explicó Gustavo Díaz, usuario de la Ruta 380.

Por su parte, Cristian Cobos, pasajero de la Ruta 258 dijo que “he notado un cambio en la higiene, pero sigue faltando, se ve que no es hecho por profesionales, imagino que son los mismo camioneros que limpian”.

Según los usuarios consultados por W Radio, los camiones más sucios son los de las rutas 258, 380 y 622.

Enrique Alfaro supervisa unidades del transporte público

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, supervisó las medidas de higiene aplicadas en las unidades del transporte público desde el 3 de marzo. El mandatario recorrió algunas unidades de la ruta 380, la 626, así como la estación Juárez del Tren Ligero y el sitio 10 de taxis.

Hasta ahora las medidas de limpieza y sanitización se han aplicado en 95 rutas de transporte público.