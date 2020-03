Analizan zonas donde abandonan cuerpos

Por: Víctor Ramírez

Las zonas de mayor marginación urbana del área metropolitana de Guadalajara fueron las elegidas por los delincuentes para abandonar cadáveres, según un estudio hecho por investigadores de la Universidad de Guadalajara sobre este fenómeno, donde se destaca que Tlajomulco concentró el 27% de los 517 cadáveres del 2018, entre las colonias están: Chulavista, Hacienda Santa Fe, Cumbres, centro y colonias entre Guadalajara y Zapopan señaló el investigador Guillermo González: "No quiere decir que necesariamente ahí ocurran los eventos sino que están las condiciones dadas para que aparezcan estos cuerpos, si tenemos terrenos baldíos, brechas, casas no ocupadas, áreas donde la iluminación pública es deficiente vamos a encontrar que esas condiciones van a facilitar que sean lugares seleccionados". Explicó que en estos tres meses que han transcurrido del 2020 el panorama no ha cambiado prácticamente nada y siguen esas zonas como sitios para dejar cuerpos.