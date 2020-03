Cierre del 10% estiman restauranteros

Por: Antonio Neri y Giselle Soriano

Con el anuncio del gobierno del estado de que los bares, centros nocturnos, antros y casinos sean cerrados temporalmente por el coronavirus y aunque los restaurantes, cines y gimnasios permanecerán abiertos pero reforzando medidas de limpieza, la ciudad mostró una baja afluencia de personas. En un recorrido realizado por W RADIO por la zona de La Minerva y Chapultepec sólo abrieron sus puertas el 20% de los negocios y estos tuvieron una baja afluencia de asistentes.

Tanto al ingreso como a la salida el personal les aplicó gel antibacterial a sus clientes y los mantuvo separados hasta dos metros de una mesa a la otra, esto pudo observarse en la calle Lopez Cotilla y la propia avenida Chapultepec donde el tráfico vehicular fue nulo a pesar de ser una zona muy concurrida por los tapatíos y visitantes de otras partes de la República.

La medida para evitar la propagación durará 40 días o hasta que la Secretaría de Salud lo determine mientras se observa cómo evoluciona el COVID19. También conductores de taxis y de plataformas tuvieron una importante reducción en sus viajes.

Fuertes afectaciones

De acuerdo con Verónica Álvarez Arredondo, miembro de la asociación de restauranteros de la zona Minerva , las ventas podrían llegar a bajar hasta un 70% y en el panorama más drástico 10% de los restaurantes de la zona cerrarían de manera definitiva, ante la contingencia por el coronavirus: "Sí afecta mira se cree que aprox el 10% de todos los restaurantes que van a cerrar ya lo harán definitivmente porque no pueden soportar gastos fijos como nómina, agua, luz, renta, si nos gustaría que el gobierno intervenga en esto que nos apoye porque todos tenemos que liquidar estos gastos fijos, y todas las familias que dependen de nosotros, por eso estamos a la expectativa". Y aunque ven con buenos ojos las medidas que tomó el gobierno del estado, diversos restaurantes se encuentran analizando que estrategias se harán para subir las ventas. Además no dejan de lado las medidas los restaurantes para tener una mayor higiene, como el uso de cubre bocas, gel antibacterial, entre otras, explicó Verónica Álvarez Arredondo , miembro de la asociación de restauranteros de la zona Minerva: "Estar limpiando toda el area de restaurante y cocina con solución al 10% de cloro esto quiere decir 90% agua y 10% cloro, estar limpiando inmediatamente todas las instalaciones, tener gel antibacterial en la entrada en cada una de las mesas, usar guantes, cubre bocas, los meseros usan guantes". Asimismo cuidan que en un lapso de 30 minutos no estén más de 50 personas en el mismo lugar, por lo que el flujo de personas debe ser constante así como la separación de comensales de uno o dos metros.