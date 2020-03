Industriales de Jalisco temen a las pérdidas por contingencia

Por: Giselle Soriano / Víctor Ramírez

De acuerdo con el presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados del Estado de Jalisco (CANARIC), Aldo de Anda, las ventas podrían bajar hasta un 30% durante esta contingencia para evitar contagios de Covid-19, por lo que llamó a la población para que siga consumiendo e incentivar la economía, aunque si no desean acudir a los sitios de consumo, pueden recoger el pedido o usar las plataformas digitales.

“Ya se sintió el fin de semana pasado, ya tuvimos reducción de ventas. Lamentablemente el impacto económico que tengan nuestras empresas será sustancial. La industria restaurantera depende 100% de sus comensales, es generadora de 19 mil 500 unidades de negocios en la Zona Metropolitana de Guadalajara y 32 mil en todo el estado, representa por arriba de 100 mil empleos de manera directa o indirecta”, explicó Aldo de Anda.

Enrique Alfaro anunciará este viernes políticas para apoyar a las #PyMES de Jalisco, durante la contingencia para evitar el contagio de #COVID19 https://t.co/OLk71XnfOE — W Radio Gdl (@WRadio_Gdl) March 18, 2020

La CANARIC señaló que pese a las bajas ventas, ven con buenos ojos las medidas que ha implementado el gobierno del estado y aseguró que los restaurantes siguen todas las medidas de protección indicadas por la autoridad.

Por su parte, trabajadores del ramo restaurantero aplauden las medidas que está tomando el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ante el coronavirus, aunque reconocen que esto afectará económicamente a todos.

“Creo que a todos nos va a afectar, porque se va a parar totalmente la economía, pero estamos a tiempo de que sea mejor un cierre de una o dos semana, a que se prolongue el tiempo de cuarentena”, indicó Laura Reyes, mesera del Balboa.

Por su parte, Héctor González Ruíz, socio de La Forquilla, un restaurante brunch en Guadalajara, dijo que “la gente no sale, no viene, no intenta entrar al restaurante. Considero que son medidas buenas y oportunas, pero nos afecta porque nos limita la cantidad de gente que pueden entrar a un restaurante, pero de por sí ya estamos limitados”.

Los empleados generales de los restaurantes consultados reiteraron que aunque las medidas son exigentes, y tal vez algunos comercios puedan llegar a quebrar, es importante mantener la higiene óptima.

Industriales de Jalisco piden flexibilidad a inspectores municipales

El coordinador del Consejo de Cámaras de Industriales de Jalisco, Rubén González, hizo una serie de peticiones a las autoridades, especialmente las de los municipios, para afrontar el reto de Covid-19, para que puedan continuar con sus industrias en este tiempo de crisis sanitaria.

“siguen enviando inspectores a plantas, empresas y comercios, yo creo que es una momento de sí hacer, pero vamos enfocándonos a los problemas más importantes. Les pedimos a los ayuntamientos que los inspectores sean más dirigidos para contener esta contingencia y no para estar viendo detalles de un local sobre el ruido o el piso”, dijo Rubén González.

Otro problema que tienen las empresas actualmente, es el impacto negativo del tipo de cambio del peso ante el dólar, ya que mucha materia prima es importada.

Agencias de viajes padecen contingencia contra COVID-19

Tras la declaración de coronavirus como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, las personas han tenido miedo de viajar, por lo que cancelen varios paquetes a las agencias de viaje.

“Estamos buscando que la gente no cancele, que posponga, las cancelaciones no pegan bastante. Estamos haciendo una campaña todas las agencias de que no cancelen, sino que posponga su viaje”, explicó el CEO de Nivetur, Amaury Sahagún.

Cancelar un viaje no solo afecta a la agencia turística, sino a la aerolínea y a los hoteles, por lo que piden a la gente que mejor los pospongan.