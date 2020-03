Implementan mediadas sanitarias en el Congreso de Jalisco

Por: Luis Antonio Ruiz

La Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco acordó tomar prevenciones por el COVID-19 para ingresar al Palacio Legislativo y las sesiones parlamentarias.

“Un filtro sanitario que se colocará en el ingreso. Estará cerrado el salón Ramos Ruiz”, detalló el secretario general del Poder Legislativo, Salvador de la Cruz Rodríguez.

Serían alrededor de 250 personas las que faltarían a trabajar entre mayores de edad y madres que no tengan con quién dejar a sus hijos.

Recomiendan mantener distancia social

La directora de la Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de Jalisco, Gabriela Mena Rodríguez, hizo un llamado a la población a dejar a un lado los abrazos, caricias o besos para evitar algún contagio del COVID-19.

“Si alguien está enfermo debe tener ese aislamiento social y no es solo en COVID-19, si no en cualquiera de las enfermedades respiratorias, es por ello que besos no, saludo de mano no y no estarnos tocando la cara para evitar la propagación de la infección”, indico la epidemióloga.

La dependencia pidió a las personas que acudan al doctor en caso de tener algún síntoma.