Presentan camioneros unidad cien por ciento eléctrica

Por: Víctor Ramírez

Los empresarios del transporte público de El Salto y Tlajomulco pondrán a prueba la eficiencia de un camión de pasajeros cien por ciento eléctrico con un costo de cuatro millones 500 mil pesos y como alternativa para tener un transporte más limpio, explicó Eduardo Rangel representante de la empresa IUSA

”Cero emisiones, eléctrico 100% con una autonomía de un rango de 210 kilómetros más o menos de uso diario. Este camión en particular es de 8.5 metros. Es un camión que tiene 22 asientos más o menos para 40- 50 pasajeros. Reduce también en un 90% la contaminación auditiva si lo comparamos contra gas natural y diésel e pues Bueno finalmente es un camión totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, es un camión que contra el gas natural tiene un ahorro casi de 70% En comparación con el gas natural, contra el diésel 85 -90 por cierto y más”.

Agregó que el mantenimiento no supera los cinco mil pesos mensuales ya que no tiene motor de combustión y no hace ruido, será similar al del trolebús, con una garantía de tres años.