Multarán a transportistas que no limpien las unidades

Por: Víctor Ramírez

Todo aquel camionero que no desinfecte y limpie su unidad antes de iniciar cada vuelta será sancionado hasta con tres mil pesos ya que desde el tres de marzo se les notificó que deberían de hacerlo y no haz pretextos para no hacerlo por lo que se harán operativos para verificar que lo hagan señaló el secretario del Transporte Diego Monraz.

“Se les advirtió a través de un oficio desde el día 3 de marzo, que debían de hacer estas limpiezas a cada una de las rutas empresas, se les notificó por escrito directamente y quién no lo cumpla puede ser acreedor de una multa de hasta $3000 si se comprueba. El día de ayer se supervisaron 89 rutas empresa, solamente una se apercibió porque no estaba haciendo la limpieza completa, pero las 180 rutas empresas al día de hoy deben de estar sanitizando al inicio de cada operación".

Dijo que al igual que en el sistema de transporte eléctrico y Microbús todas las rutas deberán de apoyar en las acciones de prevención del contagio del Coronavirus