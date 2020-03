Comienza suspensión de clases presenciales en todas las escuelas de Jalisco

Por: Luis Antonio Ruiz

Las plántenles de educación media superior y universidades, tanto públicas como privadas, suspenderán clases presenciales desde este martes, pero lo alumnos estarán estudiando en línea, aunque no todas las escuelas están listas para implementar esta medida, destacó Alfonso Pompa Padilla, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco:

“Estamos hablando de la UdeG, del Tec de Monterrey, la Panamericana, el ITESO, la UAG y muchas otras universidades privadas, también están las que querían un ´poco más de plazo para poner en orden sus sistemas”, indicó el funcionario.

Por su parte, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores, confirmó que a partir de este martes inicia la suspensión de clases presenciales en educación básica como medidas ante los posibles contagios del coronavirus, pero sí trabajarán en línea los alumnos:

#Ahora El secretario @JCFloresMiramon señala que los alumnos de educación básica tomarán clases en línea y a través de guías vía @luistonyruiz pic.twitter.com/R9GHHhVP3D — W Radio Gdl (@WRadio_Gdl) March 16, 2020

“Este periodo es de no clases presenciales, los alumnos ya no asisten a sus centros educativos, y esto aplica para todos los niveles. Este no es un periodo vacacional, es para estar en casa y mantener, en la medida de lo posible, distancia con las demás personas”, explicó el secretario.

La suspensión en los planteles de educación afectarán a 1 millón 924 mil 374 estudiantes.