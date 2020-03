COMCE suspende misiones comerciales por coronavirus

Por: Antonio Neri

El presidente de Concejo Empresarial Mexicano del Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, Miguel Ángel Landeros Volquarts, señaló que el coronavirus ha ocasionado que se suspendan misiones comerciales ante la incertidumbre que se tiene.

“De momento las que eran las más próximas en una de ellas es India que participan conocieron el estado esa efectivamente se ha postergado es el mes de abril. Lleva una misión multidiversa Teníamos dos a Centroamérica, una enEstados Unidos y una en Europa Esas están ahorita todas suspendidas “.

Al tener una desaceleración económica, China, ya no está exportando lo mismo y eso perjudica a todos, por lo que se pronostican un panorama incierto y complicado en torno al crecimiento en general para el país. Agregó que haciendo diversas estrategias de crecimiento para seguir vigentes en el mercado:

“Va a ser un tema complicado, enfrentamos un escenario difícil, las estimaciones de crecimiento en general para el país, hemos visto como las han ido recortando y no va a ser diferente para Jalisco. Estamos haciendo lo posible para generar estrategias que nos permitan seguir vigentes. Pero dependemos porque vivimos en una economía globalizada, de otros proveedores, no podemos sustraernos, tampoco podemos de la noche a la mañana a producir cosas que no tenemos, ni el expertise ni tenemos el equipo, y estamos todavía en esa en esa oportunidad de hacerlo”

Hasta el momento gobierno federal no ha cancelado el arribo de vuelos provenientes de China o Europa.