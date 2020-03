Niegan que despido de maestros en Comude Zapopan tenga tintes políticos

Por: Antonio Neri

Aproximadamente 5 maestros del Comude Zapopan, fueron despedidos injustificadamente por aparentemente tintes políticos, sin embargo el titular de esta dependencia, Gustavo Santoscoy, señaló que estos despidos son por falta de alumnos o que los maestros no son tan buenos.

“Teníamos muchos maestros que no estaban dando o las necesidades de operación o no tenían los alumnos suficientes y esa es la acción que hemos tomado. A los maestros que no tenían a los alumnos suficientes para mantener sus clases, los alumnos se modifican a otro a otro grupo y el maestro prácticamente, si no tiene otra oportunidad, nos vemos qué hacemos con ellos como tal”.

Además el director de Comude mencionó que se está realizando una reestructuración aunque no señaló cuántos maestros se encuentran despedidos y de qué áreas.

Sin embargo, este es el testimonio de uno de los trabajadores de COMUDE: