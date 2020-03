Gobierno de Guadalajara limpiará consignas feministas pintadas

Por: Víctor Ramírez

Este martes por la noche, las autoridades de Guadalajara comenzarán a limpiar las pintas que hicieron algunas de las participantes en la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.

La decisión de limpiarlas hasta hoy fue con la intención de permitir el mayor tiempo posible la permanencia del mensaje en algunas consignas, señaló el presidente municipal tapatío, Ismael del Toro.

La casa de estudios aseguró que documentarán las exigencias plasmadas para atenderlas, en conjunto con feministas universitarias, estudiantes y académicas. pic.twitter.com/7CYGcuk7Ok — W Radio Gdl (@WRadio_Gdl) March 9, 2020

“El mensaje que está escrito, que fue reflejo de esta lucha y malestar de las mujeres, que encuentre el mayor eco posible. Vamos a empezar la limpieza con esa vocación, de que el mensaje tenga mayor proyección”, explico el alcalde.

En la jornada del 9 de marzo, alrededor del 75% de las trabajadoras se ausentó de sus actividades como forma de exigir justicia y alto a la violencia.

Investigarán casos de acoso

Serán las instancias municipales correspondientes las que determinen si el funcionario del ayuntamiento de Guadalajara, denunciado de acoso sexual a varias trabajadoras por MORENA, cometió una falta, y en caso de haberla, se aplicarán las medidas adecuadas, indicó Ismael del Toro:

“Eso lo determinará la Contraloría y el Instituto de las Mueres, determinarán si hubo alguna falta y estaremos actuando en consecuencia”.

La persona señalada no ha sido separada de su puesto directivo, además Ismael del Toro dijo que no politizarán el tema y consideró no válidas las pruebas presentadas en la denuncia pública.