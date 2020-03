Ocultan cifras de feminicidio, acusan priistas en Jalisco

Por: Giselle Soriano

Faltan más acciones tangibles para que las mujeres sientan protección y respaldo por él gobierno, así como una mayor legislación en materia de género, afirmó la diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sofía Berenice García.

“El hecho de que quieran ocultar las cifras diciendo cuatro feminicidios, cuando van 30. Creen que un número porque lo aminoren nos van a tapar los ojos. Desde un principio de sebe establecer el protocolo, y si ya las indagatorias determinan que no lo es, pues bueno”, explicó la legisladora tricolor.

Las mujeres son el motor de México, el ONMPRI Jalisco lo tiene claro y hoy presentamos los avances y los retos que tenemos en materia de género. Nuestro partido ha impulsado esta agenda durante mucho tiempo.@OnmpriNacional @PRI_Nacional@PRIJALOFICIAL#JuntasPorMéxico pic.twitter.com/zlkYA72jOW — Sofía García (@Sofi_Jalisco) March 10, 2020

Por su parte, Mairiel Bueno, integrante del Organismo Nacional de Mujeres Priistas de Jalisco, señaló que se debe actuar siempre con perspectiva de género, ya que actualmente los gobiernos carecen de acciones a favor de las mujeres.

“Si no tenemos perspectiva, una lucha para evidenciar que la violencia no es normal, no es natural, entonces qué están haciendo los demás. El PRI lo está haciendo, no sólo al decir “Primero Las Mujeres”, si no a lo largo de la historia”, dijo la priista.

Que cómo vestimos, con quién salimos, que cuánto comemos. Todo lo que siempre se nos ha dicho puesto en duda con una sola frase "Be a lady they said"https://t.co/PLDP1vrTgh — W Radio México (@WRADIOMexico) March 10, 2020

De acuerdo con el presidente del PRI Jalisco, Ramiro Hernández, deben de ser más receptivos para recoger todas las expresiones que se realizaron durante la marcha y el Paro Nacional de Mujeres.

Ramiro Hernández, dijo que en este sentido, históricamente el PRI siempre ha tenido presente a las mujeres y seguirá luchando por tener una agenda que las beneficie.