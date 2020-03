Escuelas activan protocolos de seguridad tras enfrentamiento en las Huertas

Por: Víctor Ramírez

Tras el enfrentamiento a balazos entre presuntos delincuentes, policías estatales y municipales, en la zona de la colonia Las Huertas en el municipio de Tlaquepaque, en todas las escuelas públicas y privadas se activaron los protocolos de seguridad para proteger a los menores de cualquier riesgo y se les resguardó en sus salones por indicaciones de la policía, tal como lo explica una de las mamás.

“Ya están todos los niños del guardados que no tengan pendiente no van a salir ningún niño ahorita están todas las puertas cerradas en sus salones y agachados para que no tengan pendiente los padres de familia”.

Antes de acudir por sus hijos es necesario llamar a los planteles para ver si saldrán a su hora o hay otras indicaciones de las autoridades.