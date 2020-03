Bomberos de Guadalajara se preparan para el 9M

Por: Víctor Ramírez

Ante la posibilidad de que las mujeres bomberas decidan no ir a trabajar el próximo lunes como parte del movimiento en contra de la violencia de género, el paro nacional 9M, en esa corporación ya se preparan para poder suplir sus ausencias aunque ninguna de las casi 20 que tiene actividades operativas han notificado su decisión señaló el director de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara Felipe de Jesús López: "Muy poco personal operativo femenino y eso nos da que podemos cubrirlas pero también hacemos el llamado que las que deseen asistir para poder cubrir la necesidad de servicio las estaremos esperando si no tenemos el personal operativo suficiente para poderlas cubrir". Señaló que si alguna de ellas deciden ir a trabajar serán bien recibidas pero sí no van, tampoco se buscará emitir sanción alguna.