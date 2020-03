Congreso de Jalisco da luz verde a la Agencia Estatal de Energía

Por: Luis Antonio Ruiz

Aprobaron los diputados en el Congreso de Jalisco modificaciones a la Ley Orgánica de Agencia de Energía del estado, para que fomente la generación, almacenamiento, consumo y uso eficiente de la energía.

El objetivo es que con esto, la agencia podrá entrar a producir y comercializar gasolina y electricidad y ser intermediario financiero.

Esta es una de las apuestas del Gobernador @EnriqueAlfaroR para garantizar que Jalisco cuente con una política energética encaminada a la eficiencia y aprovechamiento de recursos renovables en sus municipios, sector empresarial y Gobierno. pic.twitter.com/FjNfiOYSTa — Esteban Estrada (@Esteban_Zapopan) March 5, 2020

“El año pasado padeció todo el estado, durante mes y medio, no tener la capacidad para suministrar combustible a toda la ciudad, la agencia puede tener la posibilidad de tener un espacio para almacenar combustible”, explicó el diputado presidente de la Comisión de Competitividad, Esteban Estrada.

La reforma aprobada también implica que cambian los requisitos para ocupar el cargo de la agencia.

Aumentarán periodo de descuento al predial

Aprobamos la iniciativa de @PabloLemusN de @ZapopanGob y de otros cinco municipios para extender el plazo de descuento de pronto pago del 15% al pago del Impuesto Predial. Ahora se tendrá hasta el 31 de marzo para acceder a ese descuento. pic.twitter.com/qrtTc4ZMQf — Ricardo Rodriguez (@RicardoRodJim) March 4, 2020

El Congreso del estado ampliará el plazo en para el pago del predial con descuentos en algunos municipios, entre ellos Zapopan, a petición del propio alcalde.

“La propuesta del presidente municipal, Pablo Lemus, para ampliar el plazo de descuento por pronto pago de impuesto predial, que venció el pasado 29 de febrero, para que llegue al 31 de marzo, en el caso de Zapopan tengan acceso a ese 15% de descuento. A raíz de la invitación que se hizo en la Junta de Coordinación Política para que otros municipios se pudieran incorporar, hasta el momento han llegado iniciativas de tres municipios más: Tuxcueca, Zacoalco de Torres y Amacueca, y recibiremos otras de Villa Purificación, Cocula y creo Tizapán el Alto”, informó el legislador presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Rodríguez.

El Legislativo de Jalisco espera que lleguen más solicitudes de municipios.

Entrevistan a la dip. @irma_de_anda sobre su exhorto, solicitó que el ejecutivo realice un “Plan Emergente con un Fondo Económico”, en coordinación con sus Secretarías, y con el Gobierno federal, para prevenir, controlar y combatir el CORONAVIRUS.#MejoremosJalisco pic.twitter.com/yFOXLMs0Yv — DIPUTADOS PAN JALISCO (@GPPANJalisco) March 4, 2020

Logran acuerdos legislativos por Coronavirus

En la sesión de pleno del Congreso de Jalisco presentaron dos acuerdos legislativos para que haya medidas ante posibles casos de coronavirus, por parte de la legisladora del Partido Acción Nacional, Irma de Anda.

“Que cuente con un plan emergente de fondo económico que le permita atender en dos vías, tanto prevención y atención de pacientes que en su momento podrían tener esta enfermedad, que tenga una coordinación clara y precisa con todas las secretarías, de igual manera con el gobierno federal para poder atender en su momento esta enfermedad y el otro es a los 125 municipios y a los tres poderes de gobierno y organismos autónomos, para que cuenten con medidas preventivas y protocolos”, señaló la diputada blanquiazul.

También exhortaron a los tres ámbitos de gobierno a tomar medidas ante esta enfermedad.

Salarios del CPS se analizarán más adelante

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, dijo que no está en la agenda legislativa, por lo pronto, el tema de los sueldos a los miembros del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.

“Vamos a evaluar con toda responsabilidad, no han iniciado las consultas de la Junta de Coordinación Política, no está en este momento en la agenda legislativa, quizá regresando de vacaciones de primavera ya tomemos una posición de si se analiza o no ese tema”, explicó el legislador de la fracción parlamentaria naranja.

Al momento hay diputados que sí están a favor de este tema.