No necesito permiso para faltar el 9 de marzo: Académicas de UdeG

Por: Giselle Soriano

Académicas de la Universidad de Guadalajara señalaron que el Paro Nacional de Mujeres no es una represalia para el presidente, sino que es una acción para que autoridades federales tomen conciencia sobre la violencia de género.

“Decirle al señor presidente de la república, desde nuestra posición como académicas, como mujeres, y como mujeres universitarias, que esto no es en contra de él, que no tiene por qué equivocarse de enemigo, que tiene que tener una lectura distinta y que él es el primero que tiene que hacer un llamado al diálogo, porque en esta lógica no puede estar enfrentando el discurso, ni tampoco puede estar ocurriendo que las chicas que mueven o que van a moverse el 8 de marzo en la Ciudad de México estén en una alerta terrible”, explicó Erika Loyo, Investigadora del In-ciudades, adscrita al Sistema de Universidad Virtual de la UdeG.

No es cuestión de que la UdeG o las empresas le den permiso a las mujeres de faltar al Paro Nacional de Mujeres, sino de que haya conciencia de que los índices de violencia de género se han elevado y generar mejores oportunidades para las mujeres, señaló María Teresa Pérez, coordinadora del doctorado Ciudad Territorio y Sustentabilidad de esta Casa de Estudio.

Hola mundo, aquí andamos. Que chido ver mujeres, académicas y feministas... en la RP Género, violencia y ciudad. #8M2020 @ErikaLoyoB pic.twitter.com/RkuWt3lT13 — Mayte HPezo (@mayhernandezp) March 4, 2020

“Yo no tengo que pedir permiso para faltar, no necesito un documento, una circular que me diga puede faltar, o sea, yo voy a parar por un tema de convicción. Entonces yo decía es que a mí me interesaría ver que la Coparmex o cualquier empresa o un conjunto de empresas y demás dijera: “aquí están mis medidas en que yo estoy apoyando esto a la situación de la mujer, aquí esta flexibilidad laboral de horario, aquí está apoyo para guarderías”, o sea, a las mujeres con hijos, eso es lo que necesito ver, no un comunicado apoyando a las trabajadoras para que no vengan a trabajar el día 9”, dijo la Académica.

Además la académica, comentó que faltan más acciones por parte de las autoridades así como de las diversas empresas para conseguir la equidad y seguridad que desean las mujeres.