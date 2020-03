Alfaro refrenda su apoyo a la comunidad de la Luz del Mundo

Por: Víctor Ramírez

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, desconocía los señalamientos que se hicieron por el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto sobre el congelamiento de cuentas de algunas personas relacionada a la Iglesia de la Luz del Mundo y de la red de trata de menores de edad, pero refrendó su respeto a esta comunidad independientemente de que esté bajo juicio penal su líder espiritual.

“La comunidad en partícula de la Hermosa Provincia pero la iglesia de La Luz del Mundo en general tiene mi respeto. tiene por supuesto el reconocimiento como una iglesia importante de nuestra ciudad y de nuestro estado. y que yo creo que ese asunto tiene que aclararse conforme a derecho pero no satanizar a la comunidad porque eso me aparece también un extremo equivocados, es decir, se está juzgando a una persona, a la cabeza de una iglesia, pero me parece que a partir de su juzgar a quienes son parte de y profesan esa fe pues me parece que es un grave error, la comunidad de la iglesia de la luz del mundo tiene siempre nuestro respeto”.

Agregó que va a investigar los hechos y a pedir la información necesaria.