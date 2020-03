Anuncian festival para proteger Huentitán

Por: Giselle Soriano

Con motivo de proteger y defender el medio ambiente, habitantes de la zona realizarán un festival para visibilizar que los vecinos de Huentitán siguen levantando la voz para evitar que dañen las áreas verdes con los diferentes proyectos.

“Son 24 bandas que van a tocar, van a haber dos escenarios, cinco pabellones de gastronomía, productores, artesanos y más”, comentó Martín Eguiarte, organizador de Huentitán Fest.

El Huentitán Fest se realizará el 15 de marzo en el Parque Mirador Huentitán, de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche. La entrada será gratuita.

Los vecinos de la zona de la Barranca de Huentitán externaron su preocupación al sentirse ignorados por las autoridades, pues argumentan que los proyectos que se han realizado sólo provocarán más daño al medio ambiente, por lo que interpondrán un nuevo amparo.

“Vamos a implementar un nuevo amparo, porque no nos vamos a dejar, no estamos conformes como se está procediendo, porque no sólo están afectando a Huentitán, sino a toda la comunidad de Guadalajara. Ni nos ven, ni nos oyen desde hace como seis años”, explicó Arturo Mendoza, colono de Huentitán.

Los habitantes dijeron que ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como el ayuntamiento de Guadalajara no hacen nada por escucharlos.