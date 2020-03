Despiden a 300 trabajadores del extinto Seguro Popular en Jalisco

Por: Redacción W Radio

Aproximadamente 300 empleados del extinto Seguro Popular fueron despedidos sin aviso formal por parte de la dependencia, ya que fueron avisado vía whatsApp, además se muestran inconformes porque no serán liquidados conforme a su antigüedad, solamente les pagarán los dos meses de este año que estuvieron en espera de adhesión al INSABI, Hugo Ramos enfermero y ex administrativo explica: "Antes de que terminará el año nos comentan que ya no iba a existir lo del Seguro Popular y nos reubicaron en una de las regiones sanitarias a cada uno de mis compañeros, de la SS nos comentan que íbamos a ir comisionados que era una extensión, que no pasaba nada, después se nos dio un contrato de estos dos meses que es lo que están ahorita proponiendo de finiquitar". Los inconformes han acudido a la Secretaría de Salud pero no han tenido respuesta ni ninguna autoridad les ha explicado el despido de 300 trabajadores.

Comentan que el servicio del Seguro Popular antes no fallaba y la atención médica a ciudadanos estaba cubierta: "El Seguro Popular la atención que brindaba los hospitales, personal y medicamentos nunca me tocó ver una carencia o que faltara insumos, no me tocó y estuve en el hospital civil como apoyo de gestión médica y nunca me tocó ver que pasara esto". Mañana se espera que realicen una marcha para exigir respuesta de las autoridades y aclarar la situación.