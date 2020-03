Se manifiestan habitantes cercanos al Santiago; exigen atención médica

Por: Giselle Soriano

Con motivo de exigir una mejor calidad de vida, los diferentes municipios y pueblos que habitan por la zona qué transita el río Santiago como: San Pedro Itzicán, Juanacatlán, El Salto, Poncitlán y entre otros. Se dieron cita en las afueras de la secretaria de salud Jalisco para señalar las decadencias que se viven en cuestión salud, comentó el representante de Ixcatán, José Casillas.

"Y con la promoción de la salud vean el artículo 24 y 25 de la ley Estatal de Salud, ahí está. Que la autoridad está obligada a promover la salud no solamente a tratar a los enfermos, no lo están haciendo. de hecho pregúntenle a la autoridad cuántas redes de promoción a la salud tienen el estado y cómo están atendiendo, pregúntenle, no hay. De hecho nuestras casitas de salud aquí en la Barranca todas están cerradas, entonces le pica a alguien un alacrán y en friega, se tiene que venir hasta Guadalajara porque a veces no hay el suero antialacrán. Entonces hasta lo más básico la Secretaría tiene que atender".

Asimismo se pide que en cada pueblo se tenga un médico para la atención oportuna de los enfermos renales y los niños para evitar que se trasladen hasta Guadalajara y se garantice una mejor salud para quienes habitan cerca del Río Santiago.

#AHORITA Diversos pueblos de alrededor del Río Santiago se manifiestan a las afueras de @saludjalisco para exigir una mejor calidad de vida luego de que la contaminación del agua afecta su vida y su salud. Vía @soriano_giselle pic.twitter.com/GywlPwPynY — W Radio Gdl (@WRadio_Gdl) March 3, 2020

Se compromete el secretario de Salud a recorrer las comunidades afectadas

Para dar atención a las exigencias de los pobladores de alrededor del Río Santiago en el estado de Jalisco, el secretario de Salud , Fernando Petersen Aranguren, señaló que es primordial atener las necesidades por lo que se comprometió a realizar un recorrido por los diferentes poblados antes de que termine el mes.

“Yo me comprometo a que en el mes de marzo visitaré todos y cada uno de los pueblos de ustedes. En primer lugar estaré yo visitando a todos ustedes. Yo les pido nada más que me hagan llegar los enlaces para hacerles saber. Mi primer compromiso es que en este mes de marzo yo haré el recorrido de todas estas comunidades otra vez. Ya lo hice el año pasado, ahora lo haré de la mano de todos ustedes”.

Además señaló que la próxima semana un nefrólogo visitará el municipio de Poncitlán aunque los pobladores, calificaron la acción de insuficiente por la cantidad de enfermos en todas las zonas del Río Santiago.