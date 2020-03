Se agotan en farmacias cubre bocas y antibacteriales

Por: Giselle Soriano

Personas que trabajan en diferentes farmacias, comentan que hay poco gel antibacterial y cubre bocas por el pánico que ha provocado el coronavirus y explicaron que proveedores no dan una solución al respecto.

“Ahorita por el momento no tengo ni cubre bocas, ni gel antibacterial, por el problema del coronavirus. Entonces ya vi con mis proveedores y no tienen una fecha para entregarme. Va a ser como un mes para entregarle, puede venir, s,i quiere darse una vuelta como a mediados del mes y ya su tengo una respuesta pues ya le aviso”.

"Los insumos en el cubre bocas, el gel antibacterial han estado pidiendo, la gente viene se llevan 10, 15 por persona, el gel antibacterial se llevan hasta un litro, ya he hablado con los proveedores, me están diciendo que tienen muchos pedidos, pero a mí lo que me da miedo es que se nos acaben con esta contingencia que viene. Pera la gente sí está asustada esperemos que pues se nos resurta lo más pronto posible”.

Alberto y Carlos además señalaron que esperan les surtan con más rapidez aquellos productos para evitar que se escaseen o suban de precio por la demanda.