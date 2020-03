Encuestadores del INEGI denuncian falta de pago

Por: Antonio Neri

Al menos 130 encuestadores del INEGI que participan en el censo de este 2020 se encuentran laborando sin contrato y otros se quedaron sin que les pagaran el periodo de capacitación.

Los inconformes se encargaran de tocar las puertas de los domicilios de las colonias Chulavista, Lomas del Mirador y Santa Fe, colonias que representan un alto peligro, ante los registros de robos, asaltos y homicidios que se registran en la zona valles.

Una de las inconformes explicó:

“Mi inconformidad es de que no se me ha pagado mi sueldo en tiempo y forma como lo habían dicho y especificado en el contrato de capacitación y es fecha 2 de marzo y no recibí ningún pago y ellos ya quieren que salga a trabajar a campo, pero ellos quieren que yo invierta de mi propia bolsa y ni siquiera tengo dinero para mi casa, aquí todo se maneja a dos personas administrativas que no metieron la papelería en tiempo y forma para que fuera capturada la información”.

Los encuestadores temen de sufrir alguna agresión y sin tener la certidumbre laboral que los ampare.