Defiende política de seguridad de Alfaro

Por: Víctor Ramírez

Sólo tres minutos duró el primer informe del coordinador del Consejo de Cámaras de Industriales de Jalisco Rubén Masayi, donde destacó las acciones de capacitación, generación de empleos y desarrollo del estado, pero también dio su respaldo a las cifras en materia de seguridad del Gobierno del Estado: "Los datos que nos da el gobernador en materia de seguridad y me han cuestionado que si los (...) al 100% siempre lo he dicho que el gobernador está muy claro en este punto y que quede claro, jamás he dicho que el gobierno del estado es corrupto". Además dijo que en diciembre pasado hicieron un reconocimiento a militares por su apoyo a la seguridad