Vinculan a proceso a ex secretarios de Salud por desvío de recursos

Por: Antonio Neri

Abren proceso penal a los ex secretarios de Salud y un director administrativo acusados de los delitos de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.

Después de 12 horas de audiencia con cuatro recesos el Juez Segundo Penal Oral, Juan José Rodríguez Velarde, determinó que existen elementos suficientes para vincular a proceso a Jaime Agustín González Álvarez, Antonio Cruces Mada y Miguel Ángel Leyva Luna, quienes se les señala de autorizar el supuesto desvío de recursos por seis millones de pesos a una empresa de seguridad privada y administración patrimonial en la instalación de cámaras de vigilancia y monitoreo en marzo del 2015 y Abril del 2016.

Fue al filo de las 23:12 horas cuando el Juzgador notificó a los imputados que enfrentan el juicio al conceder la razón a la Fiscalía Anticorrupción de que existen varias omisiones de no vigilar adecuadamente dos contratos en donde se llevó a cabo el desvío.

Mientras que uno de los imputados Fernando Letipichia Torres, fue exonerado al no encontrarse datos de prueba para incriminarlo.

Al término de la maratónica sesión Antonio Cruces Mada quien todo el tiempo estuvo acompañado de su esposa, se dijo inconforme con esta resolución ya que un peritaje de grafología fue desdeñado en donde determinaba que no pertenecían las firmas en los contratos:

“Nos hemos apegado a lo que los jueces nos han mandado y nos han pedido que utilicemos como medidas cautelares y todo el seguimiento a las carpetas y estaremos aportando pruebas en el cual demostraremos de una manera muy categórica, varios de ustedes estuvieron durante todo el desarrollo de la audiencia el día de hoy en donde están tipificando por supuestas firmas como testigos pero ya se desahogará de manera paulatina en las diferentes etapas procesales, estamos tranquilos sabemos que hemos actuado y trabajado conforme a derecho y estamos esperando a que la resolución del juez sea adecuada”.

Mientras que para Jaime Agustín González Álvarez, dicho fallo le tomó por sorpresa ya que durante su comparecencia dijo al Juez que siempre se ha conducido con honestidad y solicitó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria para aportar pruebas a su favor.

“Jamás he realizado acto u omisión que constituya delito alguno está plenamente convencido de mis actos, estoy seguro de que lo que hice fue en tiempo y forma apegado a la ley, jure cumplir y hacer cumplir los mandatos de la ley del estado de Jalisco y así lo hice creo que lo que el Juez dicta el día de hoy, lo vamos analizar con mis abogados para ver de qué manera presentamos alguna evidencia diferente y poder revocar esta indicación que nos está dando el juez como siempre insisto, creo en la Justicia de Jalisco, en que si debe de haber una Fiscalía Anticorrupción, creo en que se debe de acabar la corrupción pero creo que los medios en que se están utilizando pueden ser un poco excesivos, algo que se pudo interpretar como una falta administrativa se le está dando un matiz penal”.

Jaime Agustín González, dijo que seguirá con la frente en alto impartiendo clases en la Universidad de Guadalajara:

“Dejó muy claro de que con cara me presento mañana con mis alumnos de la UdeG, después de lo que se me está dictando como medida cautelar yo creo que el Juez tiene sus argumentos tiene sus sentencias creo que es un hombre bien preparado es un hombre de bien y lo que está dictando se me hace excesivo”.

La Fiscalía Anticorrupción tiene un mes para cerrar la investigación mientras que los implicados tendrán que presentarse a firmar cada 21 días a los Juzgados cada 21 días.