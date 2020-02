El 2 de Marzo, a la venta los cachitos para la rifa del avión

Por: Víctor Ramírez

A partir del próximo lunes dos de marzo, alrededor de nueve mil billeteros de la Lotería Nacional comenzarán con la venta de dos millones de cachitos para la rifa del avión presidencial y en Jalisco participarán alrededor de 400 vendedores entre locales y ambulantes, señaló Imelda Frías, secretaria de la Organización Nacional de Vendedores de Billetes de la República Mexicana.

“Todos los puntos que hay en toda la República lo vamos a vender todos los billeteros locales, también de venta de billetes de pronósticos, ahí también se van a vender. No, es billete físico. No hay por internet, no hay a través de la máquina de pronósticos, puro billete físico. El costo del cachito son $500”.

Dijo que tiene la confianza de venderlos ya que en el sorteo Guadalupe-Reyes colocaron siete millones de boletos en menos tiempo.