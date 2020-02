Policías jaliscienses trabajan sin seguridad social: CEDHJ

Por: Antonio Neri

Debido a las malas condiciones en las que laboran la gran mayoría de los policías en Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación número 01 del 2020, dirigida a los ayuntamientos y al gobierno del estado, para que dignifiquen las prestaciones salariales y de seguridad social de los gendarmes.

“Los policías, en su gran mayoría, no cuentan con el servicio con adscripción al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, tampoco cuenta con seguridad social, el seguro de vida no forma parte de las prestaciones, por lo tanto no se otorga en todos los municipios, el equipamiento con el que cuenta la mayoría de los ayuntamientos es escaso y está en malas condiciones, no existe un servicio final de carrera policial único o es mal operado”, detalló lo anunció el ombudsman jalisciense, Alfonso Hernández Barrón.

Los derechos humanos señalan que no pueden dejar desprotegidos a los trabajadores que cuidan a la sociedad.

La CEDH realizó el reconocimiento a 34 elementos de Seguridad Pública y Bomberos por su labor, pero 15 de ellos fueron en calidad de post morten, al fallecer en cumplimiento de su deber.

El reconocimiento fue en el Centro de la Amistad Internacional, localizada en la calle de Eulogio Parra, en Guadalajara.

“Para mí es un gran honor estar en este momento, recibiendo este reconocimiento a nombre de mi esposo, porque me da sentimiento saber que se le sigue reconociendo su buen trabajo que todo el tiempo hizo, que se dedicó a ello el 100%”, dijo Sandra Duran, viuda de un policía tapatío, asesinado en Urbi Quinta, en Tonalá.

Tan solo de diciembre del 2018 a Febrero del 2020 han fallecido 45 gendarmes en agresiones directas en la entidad.