Presentan Mi Macro Periférico a ingenieros

Por: Luis Antonio Ruiz

Ante el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco presentó la coordinadora general estratégica de gestión del territorio del gobierno del estado Patricia Martínez Barba el Modelo Integrado de Movilidad de Mi Macro Periférico, quien resaltó que va un 38 % la inversión destinada para la obra: "38% se refiere a la inversión que tenemos de mil 200 millones de pesos que es para la habilitación de carriles centrales ya comenzamos con trabajos en carriles laterales". Dijo que van avanzando las obras del periférico ya que se trabaja día y noche.

Sobre el tema jurídico en la zona del Colli dijo no hay problema para seguir con las obras: "Es un proceso jurídico que sigue en curso sin embargo no estábamos inhabilitados para hacer obra, entonces continuamos haciendo obra como nos es permitido y eso es un tema jurídico que sigue su curso pero no nos impedía". Para el 2021 se estima que ya esté operando el nuevo modelo de transporte.

No la ven para abril

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco Bernardo Sáenz Barba estimpó ante sus agremiados y la coordinadora general estratégica de gestión del territorio del gobierno del estado Patricia Martínez Barba, que la línea 3 del tren eléctrico difícilmente pueda entrar en operaciones en el mes de abril: "Después del recorrido que hicimos y hemos estado observando los trabajos que se están haciendo nosotros estamos confiados en que sí terminan la obra civil para abril, sin embargo el proceso no acaba en la obra: capacitación del personal, certificados de seguridad, interconectividad con los otros modos de transporte son varios puntos, vemos dificil que se pueda dar en abril la operación como tal" Sobre al inversión de la línea 4 el líder de los ingenieros, resaltó que es una gran obra para el sur de la ciudad.