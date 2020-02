INSABI no contempla servicios médicos municipales

Por: Giselle Soriano

El presidente de Zapopan, Pablo Lemus Navarro señaló que no hay avances con el INSABI, aunque mencionó que se encuentran en la mejor disposición para firmar un convenio con el Instituto: "Sin embargo en esta primera etapa el INSABI no contempla los servicios médicos municipales, estamos en disposición de firmar el acuerdo con la condición de que no entregaremos ninguna instalación médica a la federación como se contempla en la propuesta inicial del INSABI, lo único que haremos es atender a los pacientes pero bajo un convenio y que se modifiquen las reglas de operación". El alcalde mencionó que para esto el INSABI se puso un plazo de seis meses para lograr hacer modificaciones a las reglas de operación y así medir el nivel de atención que se tiene en hospitales federales.