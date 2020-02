Celebra Alfaro el desalojo del AIG

Por: Víctor Ramírez

El gobernador Enrique Alfaro avaló el desalojo de los Ejidatarios de El Zapote de las instalaciones del Aeropuerto de Guadalajara pero refrendó su compromiso a respetar el derecho a la protesta pero sin afectar a terceros por lo que pide al Gobierno federal que ya defina esta situación porque no se van a permitir más amagos de nadie.

"Un mensaje correcto, se vale la propuesta de los ejidatarios sí, y el gobierno Federal les tendrá para resolver ya si les debe, no les debe o cuánto les va a pagar o no. Ese es un asunto del Gobierno Federal, lo que no se vale es que la protesta esté afectando una instalación estratégica de la ciudad y del estado que puede entorpecer incluso las obras de renovación del aeropuerto, eso es una decisión que ya se tomó y que celebro y reconozco; las protestas no pueden estar afectando al Aeropuerto Internacional de Guadalajara”.

Indicó que tampoco permitirán que los ejidatarios cierren la circulación de carreteras como media de presión o chantaje.

--