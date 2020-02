Director de los penales comparecerá en el caso Maleck

Por: Antonio Neri

Después de que un Juez Penal aprobara la comparecencia José Antonio Pérez Juárez director de reinserción social en Jalisco sobre el caso del juicio del futbolista Joao Maleck, el propio director de los centros carcelarios indicó que al ser requerido se presentaría ante el tribunal. Pérez Juárez aclaró que no está a favor de ninguna persona pero sí cree en la segunda oportunidad a la que tienen derecho todas las personas que cometieron algún error: “Yo eso lo sostengo creo en la segunda oportunidad yo no soy juzgador, no estoy a favor de nadie porque no tengo ninguna motivación, ni razones para inclinarme hacia un lado o a otro, le duele y es lamentable me pongo en el lugar de los familiares de las dos personas que perdieron la vida en ese hecho lamentable pero en este momento es irreversible nada puede resarcir el dolor que tienen los familiares de estas personas y por lo tanto se que la posición de los ofendidos es así de dolor de sentimiento y hasta de rencor”. Mientras tanto Joao Maleck, espera a que un tribunal de enjuiciamiento determine su responsabilidad.

No teme a declarar

Debido a que es un funcionario las declaraciones que lleve a cabo siempre serán como un servidor público, así lo sostuvo el director general de los centros penitenciarios en el estado José Antonio Pérez Juárez, después de que fue cuestionado por la defensa del futbolista Joao Maleck, de que el deportista acusado de los delitos de homicidio a titulo de culpa, lesiones y daño en las cosas merecía una segunda oportunidad: “Contrario a lo que algunas veces han sostenido los políticos no hay separación porque somos funcionarios las 24 horas los que estamos inmersos en responsabilidades de seguridad, yo por ejemplo he trabajado toda la noche, días sin descanso, puedo no tener basados ni domingos para mi no hay puentes, no hay vacaciones si la tarea de reinserción me lo demanda en cualquier contingencia de alimentos, de salud de seguridad”. Perez Juarez, indicó que lo vayan a llamar a comparecer pero es solo una estrategia de la defensa y que no le quita el sueño.