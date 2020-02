Al año se diagnostican 6 mil casos de cáncer infantil

Por:Luis Antonio Ruiz

En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil, se estima que existen anualmente entre cinco a seis mil casos nuevos en menores de 18 año en México, habla la doctora Ana Gabriel Mena Prevención de Salud de cómo está Jalisco.

“La tasa de incidencia para nuestro país es de 38 por cada millón de niños menores de 18 años, y en Jalisco es una tasa de casi 18 niños por cada millón de menores de 18 años. Estos casos conocidos en los últimos siete años en Jalisco ha sido primordialmente en masculinos en un 54% y en el 68% ha sido identificado en menores de 10 años, en nuestro estado los tumores sólidos son los más frecuentes específicamente los linfomas, y las leucemias ocupan para nuestro estado el 45% de los tipos de cáncer”.

Jalisco cuenta con dos unidades acreditadas para el tratamiento el Zoquipan y Hospital Civil, Juan I. Menchaca.

Por su parte el director médico del OPD Salud de la Secretaría de Salud Jalisco Michel Bureau Chávez, aseguró que sí hay medicamentos para la atención a los enfermeros de cáncer que son atendidos en el Hospital General de Occidente, y que ya está operado el área que fue empleada para aplicar los tratamientos.

“Le voy a comentar que el día de hoy en la mañana Se realizó ya las primeras mezclas en el área adaptada para este fin. No Se realizaron antes precisamente porque no estaba en condiciones, hoy se hicieron las primeras mezclas y no se hicieron antes hasta no tener la seguridad de que estuviera el área en condiciones para hacerlo. Esto tienes que ser que se termina la obra, que se tuvo que adecuar, que se termina los mantenimientos del equipo que se va a usar. Esa es la indicación que tenemos, es sin costo y sin rechazo”.

Donde sí hay escasez de medicamentos para el cáncer es en Hospital Civil.