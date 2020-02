Falta aprobación de propuesta con INSABI

Por: Víctor Ramírez

El titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer ya tiene la propuesta de no adhesión pero sí de coordinación en materia de salud de Jalisco y hasta firmada por el gobernador Enrique Alfaro quien espera le respondan lo antes posible de la federación: "Les vamos a informar qué respuesta hay, ya está en México ya lo enviamos firmado y vamos a esperar la respuesta el día de hoy, ya le dimos una última revisión estuvimos también con la gente de Hospitales Civiles que se involucraron en la revisión final y ayer en la noche se tuvo ya el documento firmado que está ya hoy en la mañana en la mesa de Juan Ferrer, solamente hay dos opciones: convenio de adhesión o de no adhesión, el convenio que nosotros firmamos es de no adhesión pero con un modelo de coordinación integral como el INSABI". El contenido total se dará a conocer una vez que esté aceptado por la federación y en donde se garantice el acceso a los servicios de salud de tercer nivel.