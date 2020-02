Logran registro de familia homoparental y cambio de identidad

Por: Giselle Soriano

Por primera vez en Puerto Vallarta se realizó sin necesidad de un amparo el registro de una familia homoparental, siendo el octavo registro en la entidad, pese a que es un trámite que puede realizarse desde 2016, explicó Fascinación Jiménez ,integrante de Unión Diversa de Jalisco: "A cualquier registro del estado de Jalisco desde el 2016 no se le puede negar, sin embargo hemos tenido casos como el registro civil de Santa Anita en donde les han negado a varias parejas este trámite argumentando que no les ha llegado la nueva solicitud la actual, en Sayula a una pareja de chicas lesbianas les decían que no estaba el encargado, la licenciada, el documento...". Además señaló que este proceso no se realiza por la falta de conocimiento de los interesados, por lo que es necesario acercarse a las organizaciones civiles para que esta gestión no les sea negada y obtengan la asesoría necesaria.

Logran cambio de identidad en Vallarta

La comunidad LGBT celebró que después de una lucha de seis años en Jalisco, Puerto Vallarta accedió a realizar el primer cambio de identidad en el estado en el mes de enero, sin necesidad de algún amparo y de manera gratuita, explicó Héctor Ramírez Betancourt, coordinador del Colectivo Vallarta LGBT: "Trámite solicitado cambio de nombre y sexo en particular fue cambió de sexo de mujer a hombre, la solicitud fue hecha el 13 de enero del 2020 y la resolución fue esta: nueva acta de nacimiento con nombre y sexo adecuados, fecha de resolución el 15 de enero del 2020, no cambian apellidos y filiación padres y abuelos, primera, levantarse primera acta de nacimiento que respete la información sobre la filiación de las personas pero se adecua nombre y sexo de quien solicitó el trámite para quedar como xx género o sexo masculino". Hasta el momento se tienen 25 solicitudes para cambio de identidad de género en donde se expide un acta de nacimiento nueva pero se mantiene en resguardo la acta original para cualquier trámite. Es importante mencionar que esta gestión se realiza en la oficina central del registro civil de Puerto Vallarta con una duración de 45 minutos.

Necesario capacitar a funcionarios

Lorena Amor, miembro del Colectivo Vallarta LGBT, mencionó que personas trans buscan no ser discriminadas al realizar el cambio de identidad de género , por lo que se trató de sensibilizar a los funcionarios de Puerto Vallarta para evitar cualquier acto discriminatorio: "Porque hablamos de dignificación al poder lograr al tener este logro hablamos de una dignificación como persona ya no como trans que te traten dignamente, porque era compliado y parte de burla que llegara una mujer como yo y que te dijeran "oye Pedro" entonces era motivo de mofa para todos, esto habla de una dignificación como un ser". Lorena señaló que Puerto Vallarta es el primer municipio en Jalisco en permitir el cambio de género dando pie a la inclusión y respeto que se busca.