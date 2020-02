Responde Alfaro a macro-recomendación por contaminación en el Río Santiago

Por: Víctor Ramírez

El gobernador de Jalisco a través de las redes mando un mensaje a todos los que deifican el trabajo en el saneamiento Del Río Santiago y aseguró que su administración no necesita de recomendaciones ni macro recomendaciones y fustigó al titular dela Comisión Estatal de Derechos Humanos e invitó a todos a una macro excursión por todas las obras en todos los municipios

“Ese ánimo de aparecer tal vez para justificar su trabajo y su cheque de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No necesito que la Comisión me haga recomendaciones sobre lo qué tenemos que hacer en el Río Santiago. Quiero cambiar la propuesta, les voy a hacer una contra propuesta. Voy a organizar una macro excursión para que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los opinadores profesionales que escriben cosas sin saber, los voy a invitar para que se quiten su corbata, se salgan de su oficina donde se toman su café, se ensucien los zapatos y vayamos a hacer un recorrido por todos los municipios y conozcan todas las obras. Entonces la invitación es este miércoles, salimos a las 6:30 de la mañana los invito aquí a Casa Jalisco vamos a tener transporte, no se preocupen voy a preparar unos sándwiches para el camino”.

Reconoció la existencia del estudio sobre los niveles de contaminación y aseguró que el saneamiento no va darse en este administración ya que llevará varios años con las obras que se realizan en este momento.