Gobierno de Jalisco veta ley que limita la Carta de No Antecedentes Penales

Por: Luis Antonio Ruiz

La diputada de Movimiento Ciudadano, Priscilla Franco Barba, aseguró que sí hubo diálogo con las autoridades, por lo que está sorprendida por el veto del Poder Ejecutivo a la reforma para quitarle al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses la facultad de otorgar la Carta de No Antecedentes Penales

“Desde antes, incluso cuando ya estaba presentada la iniciativa, pero en ningún momento tuvimos información de que tuvieran observaciones. Estamos viendo cuál es el contenido de las observaciones, para después con datos más certeros, tener una opinión”, señaló Franco Barba.

Cabe destacar que la constancia se mantenía para quienes trabajan en Seguridad Pública por requerimiento judicial, detalló la legisladora de MC.

En un comunicado, el gobierno de Jalisco señaló respecto al veto que “al no considerarse en sí mismo como un acto discriminatorio laboral, el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, envió ayer jueves al Congreso del Estado una serie de observaciones a la Reforma que prohibió solicitar constancias de no antecedentes penales como requisito para ingresar a un trabajo, siempre y cuando ésta no sea un elemento definitorio”.

Además, el mandatario propone reducir el costo de la misma de 70 a 40 pesos.