En el Hospitalito no escasean las medicinas

Por: Giselle Soriano

De acuerdo con el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, el Hospitalito no tiene déficit de medicamentos de cualquier tipo: "No, no porque esos los compramos nosotros no tenemos ninguna escasez de medicamentos, aquí el OPD de salud está en una situación muy sana". Lemus Navarro reiteró que no hay escasez de medicamentos, debido a que estos insumos son adquiridos con recursos municipales.

Negocia con INSABI

Pablo Lemus Navarro comentó que ha tenido acercamientos con personal del INSABI para llegar a un convenio sin entregar los servicios médicos municipales al gobierno federal: "Y es con ellos con quienes hemos estado platicando estos temas de la posibilidad de que el municipio de Zapopan sea incluido en un convenio con el INSABI sin entregar las instalaciones como sucede con los convenios que está estableciendo el gobierno federal, nosotros no estamos en disposición de entregar el Hospitalito o las Cruz Verdes, estamos en disposición de ayudar en los servicios" Además el presidente aseguró que se están atendiendo a todas personas que acuden a solicitar algún servicio.