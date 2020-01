Tlaquepaque no puede pagar plebiscito de terrenos donados a UdeG

Por: Víctor Ramírez

La presidenta municipal de Tlaquepaque María Elena Limón anunció que no cuentan con los 6 millones de pesos que se necesitan para realizar el plebiscito sobre la donación del predio de 50 hectáreas del cerro del Cuatro a la Universidad de Guadalajara y cuestiona a qué le quitarán dinero: "Yo quiero Preguntarles a los ciudadanos, ellos quieren que nosotros paguemos esto, pero no tenemos la suficiencia presupuestaria. ¿O qué hacemos? ¿Dejamos de pagar a los policías? o ¿no hacemos obra en el municipio? o ¿Le quitamos los programas sociales a las mujeres amas de casa a las madres solteras, a los niños que van a la guardería a los jóvenes estudiantes? ¿De dónde vamos a sacar los otros seis millones de peso y todo lo tenemos propuestas”. Los terrenos donados por Tlaquepaque en el Cerro del Cuatro ya están escriturados a nombre de la Universidad de Guadalajara por lo que el plebiscito sobre la procedencia de este acto está fuera de tiempo: “Hecho consumado porque nosotros desde el día 19 de julio del 2019, ya no es nuestro el terreno. O sea es un deehecho consumado, es un hecho extemporáneo la escritura donde ya es dueño la Universidad de Guadalajara de los predios. Por lo tanto un ejercicio extemporáneo porque desde julio del año pasado ellos son los dueños, o sea no tiene caso pedir que se revierta”. Dijo que la construcción de este centro universitario será sustentable y va a beneficiar a 250 mil personas de la zona, las cuales tienen que emplear hasta hora y media para llegar al centro más cercano.Además exigió al presidente del Instituto Electoral Guillermo Alcaraz, que les notifique oficialmente y no a través de los medios.