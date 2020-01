Aeropuerto de GDL, sin medidas ante Coronavirus: secretario de Turismo

Por: Víctor Ramírez/ Giselle Soriano

Contrario a lo que las autoridades de salud habían dicho sobre la instalación de cámaras térmicas en el Aeropuerto de Guadalajara y operativos especiales para poder detectar personas con algún posible síntoma del Coronavirus, el secretario de Turismo señala que él no vio nada tras su regreso a Jalisco, procedente de España.

“Yo vengo llegando precisamente de Madrid, en este momento no, no hay ningún operativo en marcha, pero estoy convencido de que este tema que ha ido creciendo seguramente marcará una alerta, no solamente en México, sino en todo el mundo de manera que de forma preventiva podemos estar muy atentos. Nosotros como Secretaría de Turismo estaremos dando seguimiento y monitoreo permanente, de manera que podamos dar aviso de ser necesario a nuestros turistas que van a viajar a Asia o desde un país asiático hacia México”, dijo Germán Ralis.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico aplicará en todas las terminales aéreas que administra, los protocolos internacionales que emita la #OMS para evitar brotes de #Coronavirushttps://t.co/bZJgP5Gh6z — W Radio Gdl (@WRadio_Gdl) January 23, 2020

Además, estarán alerta de quienes viajen hacia o regresen desde algún otro país en donde ya se detectó algún contagio.

Coronavirus sí puede llegar a todo el mundo

La posibilidad de que el Coronavirus llegue a cualquier parte del mundo sí existe, esto debido a que los seres humanos viajan de manera más frecuente, ocasionando que virus de este tipo se trasladen con mayor rapidez, explicó el ex director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, el Dr. Héctor Raúl Pérez.

Por primera vez fue producido #Coronavirus en un cultivo celular fuera de China y este avance podría ser aprovechado para crear anticuerpos 👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/SPWuAh09sk — W Radio México (@WRADIOMexico) January 29, 2020

“El paciente se puede subir a un avión en buenas condiciones de salud, sentirse mal en el trayecto y llegar enfermos. Lo importante es que esta enfermedad es respiratoria, que pude causar una neumonía grave y que puede provocar la muerte al 3% de las personas que padecen neumonía por este virus”, señaló el médico.

Raúl Pérez mencionó que es importante evitar viajar al lugar de origen del virus y ante cualquier sospecha de síntoma, acudir con el médico inmediatamente.