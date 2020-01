PT aprueba propuesta de Salud de Alfaro

Por: Antonio Neri

El diputado coordinador del Partido del Trabajo en el Congreso de Jalisco, Oscar Arturo Herrera avala la postura del Gobernador Enrique Alfaro Ramírez sobre el tema de salud y el nuevo sistema del INSABI y quien calificó como una propuesta populista por parte del gobierno federal.

“Efectivamente ningún proyecto, ninguna iniciativa del Gobierno Federal puede ser atractiva si no está acompañada del presupuesto económico, de dinero ¿me explicó? el presupuesto Federal es decir, si no viene respaldada, no deja de ser simplemente una acción de popularidad. Y yo pienso que al final de cuentas Jalisco sí le va a entrar al INSABI pero en ese sentido debe de estar respaldado por presupuesto es decir, el Gobierno Federal debe decir, “vamos Jalisco ¿qué necesitas? necesitamos tanto dinero para que los hospitales civiles EL ISSSTE y el IMSS le entremos de una manera al mismo esquema de salud de todo el país”.

En Jalisco habla más de tres y medio millones de jalisciense inscritos al ahora desaparecido Seguro Popular.