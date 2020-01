Vecinos de Chapalita denuncian irregularidades en construcción de edificio

Luis Antonio Ruiz

La Asociación de Colonos de Chapalita de Occidente denuncia irregularidades y actos de simulación que ha cometido el municipio de Zapopan, permitiendo que se siga construyendo una obra multifamiliar en Av. Tepeyac 5048. Aseguran que no ha habido una respuesta por parte del presidente municipal Pablo Lemus, destaca el líder de los vecinos Ernesto Partida López.

“Lo que sí es que nos sentimos engañados porque pues nos dijo una cosa y está pasando otra. O sea no cumplen con su palabra. Si por lo menos hubiera garantizado ya que la cerrada de arquitectos no se iba a abrir y que van a cumplir con los usos de suelo Para no afectarnos, pues estaríamos en otra tesitura. Nosotros no queremos pelearnos como le decían algunos vecinos, ni con el Desarrollo Económico ni con él ni con el gobierno siempre y cuando sean cosas acordes, verdad, que sean de acuerdes a la ley, a la legislación”.

Además adelanta que los vecinos que interpondrán denuncias ante la Fiscalía del Estado y anticorrupción.