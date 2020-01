En Hospitales Civiles descartan coronavirus

Por: Redacción W Radio

Luego de los 3 posibles casos en Jalisco de coronavirus, el director de los Hospitales Civiles Jaime Andrade Villanueva aclara que en los civiles no hay presencia ni sospecha de ningún caso: "No, no mire al momento no tenemos ningún caso, el coronavirus es un virus de hace muchos años, sin embargo los virus mutan constantemente a agentes infecciosos y en los últimos años ha habido 3 grandes mutaciones de este virus".

El coronavirus se contagia por vía respiratoria, los síntomas son: fiebre, tos, dolor de garganta, neumonía y dolor de músculos , en el 2003 apareció un coronavirus en una provincia de China,ahora este es una nueva cepa, explica el médico Héctor Raúl Pérez Gómez director de la división de disciplina clínica del CUCS: "Los coronavirus son patógenos a lo largo de la historia han generado brotes epidémicos y la mayor parte de ellos por vía respiratoria en esta ocasión, este brote inició en diciembre y los primeros días de enero la OMS le pidió a las naciones que estuvieran atentos". Al momento hay 3 casos sospechosos en Jalisco, en total 571 contagios y en 18 fallecimientos. Sin embargo la Organización Mundial de la Salud no ha emitido al momento una alerta epidemiológica internacional.

Atención en aeropuertos

Para evitar se propague el coronavirus se debe poner especial en los aeropuertos y con personas que presenten los síntomas como explica Héctor Raúl Pérez Gómez director de la división de disciplina clínica del CUCS: "Mucha vigilancia en puertos marítimos y aéreos y mucha vigilancia con pasajeros que provienen de alguna de la provincias en China y tienen manifestaciones clínicas: tos, fiebre, dificultad respiratoria". Las cifras de casos de coronavirus son actualizadas a diario por la Organización Mundial de la Salud.